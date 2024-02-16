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Spor
AA 16.02.2024 09:50

NBA'de heyecan devam ediyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 128-91 yendi.

NBA'de heyecan devam ediyor
[Fotoğraf: AA arşiv]

NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Timberwolves, Anthony Edwards'ın 34 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle yıldızlaştığı mücadelede Trail Blazers'ı mağlup ederek arka arkaya 4, sezonun 39. galibiyetini aldı.

Konuk takımda Karl-Anthony Towns 23 sayı, 8 ribaunt ve Jaden McDaniels 17 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Art arda 6 olmak üzere sezonun 39. yenilgisini yaşayan Trail Blazers'ta Jerami Grant 20, Scoot Henderson 15 ve Toumani Camara 13 sayı üretti.

Warriors, Thompson'ın 35 sayısıyla kazandı

Golden State Warriors, Utah Jazz deplasmanında 140-137 galip gelerek son 7 maçında 6, sezonun ise 27. galibiyetini elde etti.

Çaylak sezonundan bu yana ilk kez oyuna kenardan dahil olan Klay Thompson, 35 sayı, 6 ribauntla galibiyette önemli rol üstlendi. Draymond Green 23 ve Andrew Wiggins 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Jazz'da Collin Sexton'ın 35 sayı, 9 asist ve Keyonte George'un 33 sayı, 6 asistlik performansları peş peşe 4, sezonun 30. yenilgisini önleyemedi.

Grizzlies, Bucks'ı devirdi

Memphis Grizzlies, sahasında Milwaukee Bucks'ı 113-110'luk skorla geçti.

Bu sezon 20. maçını kazanan Grizzlies'te Ziaire Williams ve GG Jackson 27'şer sayı, Vince Williams Jr ise 18 sayı, 12 ribauntla mücadele etti.

Doğu Konferansı üçüncüsü Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 35 sayı, 12 asist ve Damian Lillard'ın 24 sayı, 7 asistlik katkısı, sezonun 21. mağlubiyetini engelleyemedi.

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