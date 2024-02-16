Hatayspor Sivasspor ile karşılaşacak

Mersin Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Ümit Öztürk görev yapacak.
Ligde çıktığı 25 karşılaşmada 28 puan toplayan ve 14'üncü sırada bulunan Hatayspor, rakip fileleri 31 kez havalandırırken, kalesinde 34 gol gördü.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde üst sıralara çıkmak isteyen Hatay ekibi, 33 puanla 9. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Ligde geride kalan haftalarda 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Sivasspor, 33 puan topladı.
Sivasspor'da sarı kart cezalısı İbrahim Akdağ, ülkesinin milli takımında bulunan Ahmed Musa ile sakatlığı süren Roman Kvet, karşılaşmada yer alamayacak.
Defansta görev yapan Caner Osmanpaşa ise karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşma golsüz sona ermişti.