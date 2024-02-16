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Spor
TRT Haber 16.02.2024 10:10

Filenin Efeleri'nde Cedric Enard dönemi

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Erkek Takımı'nın başantrenörlüğü için Fransız Cedric Enard ile 1+2 olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Filenin Efeleri'nde Cedric Enard dönemi

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen imza törenine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Cedric Enard ve A Milli Erkek Voleybol Takımı Menajeri Orkun Özel katıldı.


Başkan Üstündağ, Türk voleybolunda tarihi başarılar elde ettiklerini ve hedeflerinin daha büyük olduğunu belirtti.

"Hayallerimiz ve heyecanımız var. Erkeklerde ilk kez olimpiyat elemesi oynama hakkı elde ettik. Bu sezon ilk kez Milletler Ligi'nde mücadele edeceğiz. Hocamızın Hırvatistan Milli Takımı ile sözleşmesi devam ediyordu. Hırvatistan Voleybol Federasyonunun sağladığı kolaylık doğrultusunda Enard ile 1+2 olmak üzere toplam 3 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Bu hocayı uzun süredir takip ediyorum. Cedric Enard'a inanıyorum."

Filenin Efeleri'nde Cedric Enard dönemi

Mehmet Akif Üstündağ, Erkek Milli Voleybol Takımı'nda menajer değişikliğine de gittiklerini aktardı.

"Menajer olarak Onat Kurt ile çalışıyorduk. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle yol ayrımı yaşadık. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Menajer olarak Orkun Özel kardeşimiz görev yapacak. Orkun yönetim kurulu yedek listesinde ve gönüllü danışmanlığımı yapan bir kardeşimiz. Eşi voleybolcu. Kendisi çok inandığım ve çalışkan bir kardeşim. Hayırlı olsun. Teknik ekibi de belirledik. Türk voleyboluna ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hedefimiz büyük. Dünya sıralamasına göre olimpiyatlarda yer alma şansımız var. Çok inanıyorum. Bunu başaracak güce sahibiz. İnşallah bir ilki daha gerçekleştiririz."


Cedric Enard: Kariyerim için büyük bir adım

Fransız başantrenör Cedric Enard ise A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü olduğu için çok mutlu ve onurlu olduğunu dile getirdi.

Enard, Türk voleybolunun elde ettiği başarıların altını çizdi.

"Burada olduğum için çok mutlu ve onurluyum. Kariyerim için büyük bir adım. Türk voleybolunun geldiği yeri biliyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Estonya ve Hırvatistan milli takımlarında çalıştım. Takımı ve oyuncuları iyi tanıyorum. Çok büyük bir potansiyel var. Tecrübeli ve çok yetenekli oyunculara sahibiz. En büyük hedeflere ulaşmak için mücadele edeceğiz."

Filenin Efeleri'nde Cedric Enard dönemi

47 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, Milletler Ligi'nin önemine değindi.

"Sıralama sonrasında olimpiyatlara gitme durumumuz söz konusu. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hedeflerimize ulaşmak için sonuna kadar mücadele edeceğimize söz veriyorum."


A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yeni menajeri Orkun Özel ise yaptığı açıklamada, "Ay-yıldızın altında görev almak bir şeref. Bu bir bayrak yarışı. Makamlar kalıcı ve bizler geçiciyiz. Aldığımız yerden bu bayrağı yukarıya taşımak istiyoruz." görüşlerini paylaştı.

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