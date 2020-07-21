Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçta sakatlanan Göztepeli futbolcu Serdar Gürler, Roma'da ameliyat oldu.

28 yaşındaki futbolcu, TRT SPOR’dan Dündar Keşaplı’ya açıklamalarda bulundu.

"Ameliyatım çok iyi geçti"

Gürler geçirdiği operasyonla ilgili bilgi verdi.

''Ameliyat beklediğimden iyi geçti. Benim canım biraz 'cici' ama Allah’a şükür, ne ağrım ne sızım var. Çalışmalara da başladık. Buradan da Doktor Mariano’ya da çok teşekkür ederim çok özenle yaklaştığı için. Ameliyatım çok iyi geçti.''

Sezon değerlendirmesi

''Sezon fena geçmedi. Geçen sene biz ligde kalmayı son haftada kurtarmıştık. Son maçta ligde kalmıştık. Bu sene, pandemiden önce ligde kalmayı garantilemiştik. O pandemiden sonraki durum kötü oldu ama biz koyduğumuz hedefe, lig başladığı zaman ligde kalma hedefine çoktan ulaştığımız için biraz rahatlama oldu diye düşünüyorum."

[Fotoğraf: TRT SPOR]

Taraftara teşekkür

"Taraftarımızı bir anda rahatlattık tabii ama iyi geçti genellikle. Bu arada, taraftarımıza çok teşekkür etmek isterim. Pandemi süresince de bile taraftarsız oynanmamıza rağmen bizi desteklediler sonuna kadar. Onlara buradan çok teşekkür ederim. Sakatlığımdan sonra da taraftar grubu liderleri evime kadar geldiği için onlara çok çok teşekkür ederim. Bana inanılmaz moral verdiler. Ve onların sayesinde daha güçlü döneceğime inanıyorum.''

"Avrupa Şampiyonası’na gitmek istiyorum"

''Benim hedefim hiçbir zaman düşmez. Hedefim Avrupa Şampiyonası’na katılmak. Bu sezonki hazırlanışım o tarafa yönelikti. Bu sakatlığıma rağmen ikinci yarıdaki performansımı yükseltip, Avrupa Şampiyonası’na gitmek istiyorum. İnşallah da başaracağım.''

Transfer açıklaması

''Bonservisim halen Huesca'da. Menajerim birkaç kulüple görüşüyor. Birkaç güne netleşir. Ben de ona göre yoluma bakarım inşallah. Neresi olursa hayırlı olsun. Avrupa, her zaman bir hedeftir. İspanya’da oynadım. Kanıtlayamadım kendimi. Türkiye’yi de çok seviyorum. Ama gelirse, benim için daha iyi bir kulüp olursa değerlendiririm.''