Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki defans oyuncusu Serdar Aziz, sarı-lacivertli kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada devre arası kampını değerlendirdi.

Milli oyuncu, takım olarak yoğun bir şekilde hazırlık gerçekleştirdiklerini aktaran "Bu yoğunluk pozitif anlamda bir yoğunluk. Kamp dönemi boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmalar bizlere pek çok katkı sağladı ve problemlerimizi çözme imkanı yakaladık. Hem taktiksel hem de kondisyon çalışmalarıyla ligin ikinci yarısına en iyi şekilde hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bütün takımın motive olduğunu söyleyen Serdar Aziz, teknik direktör Ersun Yanal önderliğinde hedeflerine odaklandıklarını vurguladı.

[Fotoğraf: Fenerbahçe Spor Kulübü]

"Bir faul varsa onu ilk Vida başlatıyor"

Milli oyuncu, Beşiktaş ile oynadıkları derbide Hırvat oyuncu Domagoj Vida ile ceza alanı içinde girdikleri ikili mücadelenin çok konuşulduğunun hatırlatılması üzerine, o pozisyonda faulün kendisine yapıldığını iddia etti.

"O pozisyonda önce Vida benim boynumu koluyla sarıyor. Benim reaksiyonum Vida’nın hareketinden sonra. Yani bir faul varsa onu ilk Vida başlatıyor. İlginç olan, kamerada açıkça görülmesine rağmen insanların bu pozisyonu Fenerbahçe aleyhine değerlendirmesi. Daha önce başka takımlarda oynarken de tartışmalı pozisyonlar yaşadım ancak Fenerbahçe forması giydiğim dönemde en ufak pozisyonda dahi insanların Fenerbahçe aleyhine bir şeyler araması garip geliyor bana."

Serdar Aziz, sezonun ilk yarısında beklenmedik puan kayıpları yaşadıklarını anlattı. Fenerbahçe'nin şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA