BJK Akatlar Spor ve Kültür Salonu'nda oynanacak 14. hafta mücadelesi saat 15.15'te başlayacak.

Ligde ilk yarıyı 12 galibiyet, 1 yenilgiyle zirvede tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, tek mağlubiyetini geçen hafta Birevim Elazığ İl Özel İdare karşısında aldı.

Beşiktaş TRC İnşaat ise altışar galibiyet ve mağlubiyetle ligde 6. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, ligde son 3 maçını da galip bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında 43 sayı farkla 97-54 kazanmıştı.

Kaynak: AA