İspanya Süper Kupası'nda final Madrid derbisine sahne olacak.

Bu yıl ilk kez 4'lü final şeklinde düzenlenen organizasyona, Suudi Arabistan ev sahipliği yapıyor.

İspanya Süper Kupası'nda ilk finalist Valencia'yı 3-1 yenen Real Madrid olmuştu...

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Nefes kesen maçta, Barcelona'yı 3-2 mağlup eden Atletico Madrid de finale adını yazdırdı.

Real Madrid- Atletico Madrid İspanya Süper Kupası final maçı Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanacak.

Yıldızların dev randevusu 12 Ocak Pazar günü saat 21.00'de TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Kaynak: TRT SPOR