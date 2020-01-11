Madrid derbisi TRT SPOR'da11 Ocak 2020 Cumartesi 14:08 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 14:10
İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. La Liga'nın iki devini karşı karşıya getiren mücadele 12 Ocak Pazar günü saat 21.00'de TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.
İspanya Süper Kupası'nda final Madrid derbisine sahne olacak.
Bu yıl ilk kez 4'lü final şeklinde düzenlenen organizasyona, Suudi Arabistan ev sahipliği yapıyor.
İspanya Süper Kupası'nda ilk finalist Valencia'yı 3-1 yenen Real Madrid olmuştu...
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Nefes kesen maçta, Barcelona'yı 3-2 mağlup eden Atletico Madrid de finale adını yazdırdı.
Real Madrid- Atletico Madrid İspanya Süper Kupası final maçı Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanacak.
Yıldızların dev randevusu 12 Ocak Pazar günü saat 21.00'de TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
Kaynak: TRT SPOR