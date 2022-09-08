Federasyondan yapılan açıklamaya göre, serbest dalış deniz etabı olan "Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası", Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirildi.

Ankara'da yapılan havuz etabı ve Kaş'taki deniz etabının tamamlanmasıyla dereceye girenler şöyle oluştu:

Büyük kadınlar

1.Ortadoğu Teknik Üniversitesi Spor Kulübü

2. Ilgaz Yıldıztepe Spor Kulübü

3. Türközü Spor Kulübü

Büyük erkekler

1. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Spor Kulübü

2. Neptune Sualtı Sporları Spor Kulübü

3. Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü ve Okyanus Su Sporları Kulübü (Aynı puanla 2 kulüp Türkiye 3'üncülüğü paylaştı)

Paletli Sabit Ağırlık-CWT kategorisi

Genç kadınlar

1. Toprak Toprak

Genç erkekler

1. Can Yurteri

Büyük kadınlar

1. Şahika Ercümen

Büyük erkekler

1. Rüstem Derin

İp Destekli Sabit Ağırlık-FIM kategorisi

Genç kadınlar

1. Toprak Toprak

Genç erkekler

1. Doruk Dizdar

Büyük kadınlar

1. Şahika Ercümen

Büyük erkekler

1. Rüstem Derin

Çift Paletli Sabit Ağırlık-CWT-BF kategorisi

Genç kadınlar

1. Berivan Şevval Toprak

Genç erkekler

1. Can Yurteri

Büyük kadınlar

1. Şahika Ercümen

Büyük erkekler

1. Rüstem Derin

Paletsiz Sabit Ağırlık-CNF kategorisi

Genç kadınlar

1. Toprak Toprak

Genç erkekler

1. Eren Umut Koçak

Büyük kadınlar

1. Şahika Ercümen

Büyük erkekler

1. Mete Mordağ