Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 18:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Chelsea'de Graham Potter dönemi
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktörlük görevine Graham Potter'ı getirdi.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Brighton'ı çalıştıran 47 yaşındaki İngiliz teknik adamla 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Yaz transfer döneminde 280 milyon euro harcayan Chelsea, ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel ile yollarını ayırmıştı.
Teknik direktörlük kariyerinde Ostersund ve Swansea City'nin ardından 2019 yılında Brighton'ın başına geçen Potter, 135 maçta 42 galibiyet, 47 mağlubiyet elde etti.
Etiketler: Premier Lig Chelsea Transfer Haberleri
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