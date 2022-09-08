Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Katar'dan 2022 FIFA Dünya Kupası'na özel posta pulu
Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak ülkeleri temsilen posta pulları bastırdı.
Katar Posta Hizmetleri Şirketi (Qatar Post), başkent Doha'da 2022 Dünya Kupası'nda yer alacak ülkelerin büyükelçilerinin katılımıyla bir tören düzenledi.
Qatar Post, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek 32 ülkeyi temsilen posta pulları basıldığını duyurdu.
[Fotoğraf: AA]
Törende, basılan örnek pullar da sergilendi.
Katar, 21 Kasım-18 Aralık'ta düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da yapılacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.
Etiketler: Katar Dünya Kupası
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