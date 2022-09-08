Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 29 yaşındaki kanat oyuncusu sezon sonuna kadar siyah-beyazlı takıma kiralandı.

Beşiktaş’a Hoş Geldin Tayfur Bingöl



Kulübümüz, profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl’ün satın alma opsiyonuyla birlikte 2022-23 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya varmıştır.



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