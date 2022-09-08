Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 18:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü 3 futbolcuyu kiraladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ve Gökhan Akkan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'da forma giyen Emre Kılınç ile Taylan Antalyalı ve Çaykur Rizespor'un kalesini koruyan Gökhan Akkan'ın sezon sonuna kadar kiralandı.
Etiketler: MKE Ankaragücü Transfer Haberleri
Son Haberler
- 18:13
- 17:57
- 17:43
- 17:45
- 17:43
Sıradaki Haber
Katar'dan 2022 FIFA Dünya Kupası'na özel posta pulu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz