Ablasının yönlendirmesiyle 9 yıl önce profesyonel yüzücü olmaya karar veren Miray, 39 Türkiye şampiyonluğu, 2 Türkiye ikinciliği, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 6,5 kilometre yüzerek para genel klasmanda üçüncülük, para kadınlarda ise birincilik elde etti.

Miray, yelkende ise birçok Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra geçen yıl İtalya'da düzenlenen Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya aldı.

[Fotoğraf: AA]

Ekim ayında Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenecek Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek için Adana'daki milli takım kampına katılan Miray, spordaki başarısını azmine ve kararlılığına borçlu olduğunu söyledi.

Miray, spor hayatına yüzmeyle başladığını, ancak zamanla yelkeni daha çok sevdiğini anlattı.

"Yelken, denizde uzun süreli bir şekilde tekneyi sadece kendi hakimiyetinle, kararlarınla yönlendirdiğin, daha özgür ve güçlü hissettiğin bir branş. Bu yüzden antrenman yapmayı, yarışmayı çok seviyorum."

[Fotoğraf: AA]

Miray, spor kariyerinde birçok zorlukla karşılaştığını, ancak her seferinde hedefleri için yılmadan mücadeleye devam ettiğini belirtti.

Miray, hedeflerine ulaşabilmek için antrenmanlarını aralıksız sürdürdüğünü aktardı.

"En büyük hedefim, Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve kendimi iyi şekilde temsil edip kürsüye çıkmak. Bu sene de Dünya Şampiyonası olacak. Hedefim, Japonya'da 18-23 Ekim'de düzenlenecek Dünya Yelken Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etmek."

[Fotoğraf: AA]

Milli takım antrenörü Armağan Koç da sportmen ve disiplinli kişiliğinin Miray'ın birçok spor branşında başarılı olmasını sağladığını belirtti.

Koç, Miray'ın azim ve kararlılıkla antrenmanlara katıldığını aktardı.

"Miray'ın yüzmeden triatlona kadar birçok branşta dereceleri var. Yelkende de aynı başarılarını sürdürüyor. Daha da ilerletecek inşallah. Miray, çok disiplinli ve yaptığı işe kendini adamış bir sporcu. Yaptığı her branşta kendisini üçe bölüyor diyebilirim, çünkü triatlon maratonundan çıkıyor, hemen ertesi gün bizim kamp başlıyor ve asla gecikmiyor. Sabahın erken saatlerinde kampımızda hazır bir şekilde bulunur. O yönden kendisine çok imreniyorum, spor konusunda çok aktif ve adanmış bir kişilik."