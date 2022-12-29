Orta sahada geçen haftaki Necip Uysal ve Atiba Hutchinson ikilisini değiştiren Güneş, iki futbolcunun yerine Josef de Souza ile Salih Uçan'ı görevlendirdi.

Defans hattında da değişiklik yapan tecrübeli teknik adam, Umut Meraş'ın yerine Arthur Masuaku'ya forma verdi.

Josef de Souza kadroya döndü

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Josef de Souza, Adana Demirspor maçıyla birlikte yeniden orta sahadaki görev bölgesine geçti.

Son olarak Galatasaray ile deplasmanda oynanan lig maçında forma giyen Josef, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Serik Belediyespor ve Şanlıurfaspor maçlarının yanı sıra geçen haftaki Gaziantep FK maçında da görev yapmamıştı.

Dele Alli kulübede kaldı

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Dele Alli, Adana Demirspor maçına da yedek kulübesinde başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor maçının 29. dakikasında oyundan alınan ve kulübeye gelirken taraftarların protesto ettiği Dele Alli, Galatasaray ve Gaziantep FK maçları sonrası Adana Demirspor maçında da on bir kişilik kadroya giremedi.

Tayyip Talha Sanuç eski takımına karşı forma giydi

Beşiktaş'ın sezonun başlamasından sonra Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, ilk kez eski takımına karşı görev yaptı.

Siyah-beyazlı oyuncu, karşılaşma öncesi eski takım arkadaşlarıyla ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile hasret giderdi.

Tayyip Talha, sezonun ilk 5 haftasında Adana Demirspor'da görev yapmıştı.