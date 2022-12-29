Beşiktaş'a tek gol yetti
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u 1-0 yendi.
Beşiktaş ile Adana Demirspor, Vodafone Park’ta karşılaştı. Mücadeeleyi hakem Ali Şansalan yönetti.
Beşiktaş, kazanarak 2022 yılını 3 puanla noktaladı.
Ligde bir maçı eksik Beşiktaş 2 maç sonra üç puanı hanesine yazdırdı. Siyah beyazlılar 26 puana yükseldi.
Süper Lig'de 11 maç sonra yenilen Adana Demirspor, zirve yarışında yara aldı. Adana Demirspor 27 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 14. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Masuaku şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
27. dakikada sol taraftan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda Ndiaye topa kafayla vurdu, kaleci Mert son anda meşin yuvarlağın kaleye girmesini önledi.
40. dakikada N'Koudou'nun soldan çizgiye inerek içeri çevirdiği top kaleciyi geçerek arka direkteki Cenk Tosun'un önüne düştü, Cenk'in kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak diğer direkteki Weghorst'a gitti ama Hollandalı oyuncunun kafa vuruşunda top auta çıktı.
45+2. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahasına gelen topu Tayyip Talha Sanuç kafayla kaleye gönderdi, kaleci Ertaç gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
53. dakikada Masuaku'nun uzun topuyla soldan çizgiye inen N'Koudou'nun yerden çevirdiği topa Weghorst kayarak vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
58. dakikada Emre Akbaba'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Onyekuru'nun pasında Gulbrandsen kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vurdu, top yandan auta gitti.
68. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
78. dakikada Beşiktaş ceza sahasına gönderilen uzun topu Welinton ve Josef de Souza uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Onyekuru'nun ceza sahası dışından şutunda, top kalecide kaldı.
Beşiktaş karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Stat: Vodafone Park,
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Kamil Çetin.
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Welinton, Masuaku, Josef de Souza, N'Koudou (Dk. 89 Atiba), Salih Uçan (Dk. 65 Tayfur Bingöl), Fernandes (Dk. 90+6 Necip Uysal), Cenk Tosun (Dk. 66 Redmond), Weghorst (Dk. 90 Muleka).
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Semih Güler, Samet Akaydın, Svensson, Onyekuru (Dk. 86 Akintola), Belhanda, Ndiaye (Dk. 76 Gökhan İnler), Emre Akbaba (Dk. 68 Yusuf Sarı), Rodrigues, Stambouli (Dk. 86 Erhun Öztümer), Gulbrandsen (Dk. 76 Assombalonga).
Gol: Dk. 14 Masuaku (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 13 Ndiayei, Dk. 61 Samet Akaydın (Adana Demirspor), Dk. 45 Josef, Dk. 45+6 Weghorst, Dk. 65 Cenk Tosun, Dk. 81 Rosier, Dk. 90+3 Muleka (Beşiktaş)