Okan Buruk, Ligin 15. haftasında Nef Stadı'nda oynanan İstanbulspor maçında ilk 11'de görev verdiği Okan Kocuk ve Midtsjö'yü Sivas deplasmanında yedek soyundurdu.

Cezası nedeniyle İstanbulspor karşılaşmasında kaleyi Okan Kocuk'a emanet eden Muslera, Sivasspor karşısında kalesini tekrar devraldı.

Buruk, Midtsjö ve İstanbulspor maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Lucas Torreira ile sakatlanan Kazımcan Karataş'ın yerine ise Berkan Kutlu, Van Aanholt ve Oliveira'yı sahaya sürdü.

İstanbulspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Gomis ise Sivasspor maçında da aynı şansı yakaladı.

Torreira ve Kazımcan Karataş'ın yanı sıra tedavileri devam edilen Mauro Icardi ile Mathias Ross da müsabakanın kadrosunda yer almadı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Sivasspor cephesi

Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile yapılan maçın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Çalımbay, Galatasaray maçında Camara ve Charisis'in yerine Ahmed Musa ile Keita'yı sahaya sürdü.

Sivasspor'da sakat futbolcular Leke James, Appindangoye, Murat Paluli ve Samba Camara kadroda yer almadı.