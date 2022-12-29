Gazihan Dede Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen törende, hayırseverlerin desteği ile alınan 5 özel yapım tekne, Atatürk Barajı Göleti'nde suyla buluşturuldu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin Türkiye'de en iyi durgun su parkurlarına sahip olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Çuhadar, 2023'ü Adıyaman'da "Kürek yılı" ilan ettiklerini belirtti.

"Fransa'da imal edilen 5 adet özel kürek teknemizin Adıyaman'da suya indirme törenini yaptık. Adıyaman sporuna ve sporcusuna, Türkiye kürek sporuna hayırlı olsun. Hayırseverlerimizin katkılarıyla aldık bu 5 tekneyi. Yaklaşık 100 bin euro para harcandı. Hepsine huzurunuzda teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yıl 100. Yıl Kürek Maratonu'nu Adıyaman'da görkemli bir şekilde icra edeceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ise "Kürek her yerde" sloganıyla göreve başladıklarını, ülke çapında her yere bu sporu götürmek için yola çıktıklarını belirtti.

Ertürk, Dünyanın en iyi kürek maratonunu Adıyaman'da gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.

"Hedefimiz bu sene öncelikle olimpiyat. Umarım burada kamp yapacak olan çocuklarımız bu sene kota alıp seneye Paris'te ülkemizi temsil edecekler. Zaten ondan sonra bütün dünya burada kamp yapmak isteyecektir."

[Fotoğraf: AA]

Törene, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Adıyaman Ticaret Sanayi Odası Başkanı İrfan Torunoğlu, İpek Yolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve iş adamları katıldı.