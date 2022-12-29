Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türkiye voleybolunun en büyük efsanelerinden Dünya Baltacıoğlu’nun aramızdan ayrılışının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Her zaman bir abi sıcaklığında çevresine yaklaşımı, bulunduğu ortama neşe katan karakteriyle hatırlayacağımız Dünya abimizin yüce hatırasının önünde saygıyla eğilirken, ruhunun şad olmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da 1955 yılında doğan ve profesyonel voleybol kariyerine Altınyurt'ta başlayan Dünya Baltacıoğlu, sırasıyla Vinylex İstanbul, Eczacıbaşı, Birra Taxis Chieti, Allegrino Lanciano, Arçelik, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını giydi.

Türkiye'yi 4 yıl İtalya'da temsil eden Baltacıoğlu, 1991-1992 sezonunda kariyerini noktalamıştı. Dünya Baltacıoğlu, milli takımda 135 görev aldı.