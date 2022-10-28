Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 11:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Şenol Güneş resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Güneş ile 1,5 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.
Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi resmen başladı. Siyah beyazlı ekip teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş ile anlaştıklarını açıkladı.
Beşiktaş'tan, KAP açıklaması: "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."
Yeni zaferler için, yine, yeni, yeniden evine hoş geldin Şenol Güneş. ☀???? pic.twitter.com/0ngEVCngAE— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 28, 2022
Etiketler: Beşiktaş Şenol Güneş
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