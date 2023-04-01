Şenol Güneş derbiye hazır
Süper Lig'in 27. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibin başında 22. kez derbi görecek. Güneş, siyah-beyazlı ekibin başında 21 derbinin 7'sini kazandı, 7'sinden beraberlikle ayrıldı, 1'i hükmen 7'sinde de mağlup oldu.
Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da toplam 21 derbi mücadelesini geride bıraktı.
Siyah-beyazlı ekip, 70 yaşındaki teknik direktör yönetiminde bu maçlarda 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 1'i hükmen 7 mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe'ye karşı 4 mağlubiyet
Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 4 yenilgi yaşadı.
Siyah-beyazlı ekipte ikinci dönemini geçiren tecrübeli çalıştırıcı, görev yaptığı ilk dönemde (2015-2019) Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 11 müsabakada rakip oldu.
Beşiktaş, sarı-lacivertliler karşısında 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Ayrıca, iki takım arasında 3 Mayıs 2018'de oynanması gereken Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşı ise ilk maçta yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması üzerine Fenerbahçe lehine (3-0) tescil edildi.
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