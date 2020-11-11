Şenol Güneş, 3-3 berabere biten karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu.

"Hazırlık maçı olarak bizim için de Hırvatistan için de iyi bir maç oldu. Oyuncuları görmek istiyorduk. Hata yapanlar olacak. Yediğimiz gollerde hatalar var, attığımız gollerde beceriler var. Rakip de ikinci bölgede aldığı toplarla hızlı çıkan bir takım. Kenardan aldığı toplarla da kontraya giden bir ekipti. İkinci ve üçüncü gollerde bu şekilde yedik. İlk yarıda yediğimiz golü saymıyorum, elle atıldı. Slovenyalı hakemler böyle yapıyor. Rusya maçında da elle oynanan bir pozisyondan sonra gol yedik, o hakem de Slovenyalıydı."

"Cenk'in ne oynayacağı önemliydi"

Güneş, Orkun Kökçü ve Mert Çetin'in maçta sakatlandığını hatırlattı.

"Cenk yoruldu. Cengiz’i biraz fazla oyunda tuttuk. Tendonuna bastı rakip ama ciddi bir durum yok. Mert’in durumuna bakacağız. Cenk’in durumu bizi sevindirdi. Ne oynayacağı önemliydi ve 60-65 dakika iyi çalıştı. Cengiz de iyiydi. İyi bir hazırlık maçı olduğunu düşünüyorum."

Dalic: Çok dostane bir maç oldu

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Türkiye ile 3-3 berabere kaldıkları maçta iyi bir oyun olduğunu ve karşılaşmanın da dostça sona erdiğini söyledi.

"Çok dostane bir maç oldu. Altı gol atıldı. Özellikle bundan memnun kaldığımı söylemek isterim. Memnum olmadığım nokta ise 3 gol yemiş olmamız. Bu 3 golün kendi suçumuz olduğunu düşünüyorum. Defansta bugün zayıftık."

Hırvat teknik adam, ikinci yarıya çıkmayan Vida'nın performansının sorulması üzerine ise, "Kendi planımıza göre oyuncularımızı sahaya sürdük. Bir süre oynadı daha sonra değiştirmek istedik. Oyuncu performanslarını daha sonra kendi içimizde değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

Dalic, son olarak kadroya alamadıkları oyuncularının durumunu takip ettiklerini, koronavirüs test sonuçlarına göre onlarla ilgili karar vereceklerini belirtti.