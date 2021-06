Şener Özbayraklı, sosyal medyadaki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, "2019 yılından bu yana gururla formasını taşıdığım Galatasaray Spor Kulübü ile sözleşmemin sona ermesinin ardından yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" dedi.

"Veda vakti geldi çattı"

Ayrılıkların futbolun bir parçası olduğunu belirten 31 yaşındaki sağ bek, şunları söyledi:

"Nasıl ki yeni maceralara atılmak futbolun doğasında varsa ayrılıklar da işimizin bir parçası. Ben de kariyerimde yeni bir sayfa açmanın her iki taraf için de daha doğru olacağına inanıyorum. Parçalı forma ile sahada görev yaptığım her an terimin son damlasına kadar savaştım, elimden geleni vermeye çalıştım. Fakat veda vakti geldi çattı. Yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere tüm teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, idari karoya ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim."

2019-2020 sezonu başında Galatasaray'a gelen Şener, 2 sezonda 20 Süper Lig, 5 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi.

Hoş geldin Şener Özbayraklı. | pic.twitter.com/MWBlnSMgRy — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) June 9, 2021

Medipol Başakşehir ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Galatasaray'dan ayrılan Şener Özbayraklı'yı renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, üst yönetici Mustafa Eröğüt'ün hazır bulunduğu törende Şener Özbayraklı, kendisini 2 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.