Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Milliler Almanya kampını tamamladı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Almanya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Harsewinkel kentindeki Hotel Klosterpforte'de konaklayan ay-yıldızlılar, son çalışmasını da buradaki sahada yaptı.
Basına kapalı olan çalışmaya tüm takım katıldı.
Bu antrenmanla Almanya kampındaki son çalışmasını yapan ay-yıldızlı ekip, TSİ 16.00'da Paderborn Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Roma'ya hareket edecek.
Milliler, Roma'da EURO 2020'nin açılışında İtalya ile oynayacağı maç için kamp yapacağı otele yerleşecek.
Etiketler: Euro2020 Avrupa Kupaları A Milli Futbol Takımı
Son Haberler
- 15:27
- 15:19
- 15:25
- 15:24
- 14:59
Sıradaki Haber
Ronaldo yeni rekorlar peşinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz