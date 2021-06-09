A Milli Takım, Almanya'da İtalya maçının hazırlıklarına devam ediyor. Milliler, İtalya karşısında iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Türkiye-İtalya yayına Hollandalı hakem

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçını, Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek. Kevin Blom da video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Stephanie Frappart olacak.

Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020 A Grubu ilk maçı, 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de, İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.