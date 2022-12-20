Federasyondan yapılan açıklamaya göre, senenin son karting yarışları 24-25 Aralık tarihlerinde Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Micro, mini, junior, senior ve master kategorilerde 2'şer yarış üzerinden koşulacak organizasyonda, 24 Aralık Cumartesi günü antrenmanlar ve sıralama turlarıyla başlayacak.

Senenin son karting yarışlarında 25 Aralık Pazar günü ise saat 10.00'dan itibaren 5 kategoride yine 2'şer yarış yapılmasının ardından, organizasyon 16.00'daki ödül töreni ile sona erecek.