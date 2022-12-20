Fatih Karagümrük ile Uşakspor arasındaki mücadele, Esenler Erokspor Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak.

Kupaya 4. turdan itibaren katılan Süper Lig ekibi, Kırşehir FSK'yi 3-1 mağlup ederek adını 5. eleme turuna yazdırmıştı.

Uşakspor ise ikinci eleme turundan itibaren Malatya Arguvanspor (2-1), Gümüşhane Sportif Faaliyetler (4-2) ve Yeni Malatyaspor (1-0) karşısında kazanarak 5. eleme turuna yükseldi.