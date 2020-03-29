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"Satranç çalışıyoruz" etkinliği başlıyor
[Fotoğraf: AA]
"Evde kal, satrançla kal" kampanyası kapsamında 7-8 yaş grubuna özel "Satranç çalışıyoruz" etkinliği, 31 Mart Salı günü saat 15.00'te başlayacak.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, antrenörler kurulu tarafından hazırlanan etkinlikte, FM Yasin Emrah Yağız'ın sunumuyla "satranc.org.tr" adresinden 7-8 yaş çocuklar için çeşitli seviyelere hitaben konular işlenecek, sorular çözülecek ve oyunlar oynanacak.
İlk yayında taşların hareketi, saldırı ve savunma konuları üzerine kolaydan zora doğru alıştırmalar yapılacak.
Etiketler: Evde Kal satrançla kal Satranç çalışıyoruzSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 13:54
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