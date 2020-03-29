Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, antrenörler kurulu tarafından hazırlanan etkinlikte, FM Yasin Emrah Yağız'ın sunumuyla "satranc.org.tr" adresinden 7-8 yaş çocuklar için çeşitli seviyelere hitaben konular işlenecek, sorular çözülecek ve oyunlar oynanacak.

İlk yayında taşların hareketi, saldırı ve savunma konuları üzerine kolaydan zora doğru alıştırmalar yapılacak.