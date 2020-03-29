Spor dünyası sivil toplum örgütleri aracılığıyla ailelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için ortak dayanışma oluşturdu.

Milli futbolcular Cenk Tosun, Caner Erkin, Umut Nayir, Mehmet Topal, Mert Günok, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Enes Ünal, Emre Kılınç, Fatih Aksoy, Atakan Akkaynak gibi birçok futbolcu çok sayıda ailenin 2 aylık temel gıda masraflarını karışlamak için harekete geçti.

A Milli Basketbol Takımı Genel Menajeri Kerem Tunçeri ve Milli Atlet Yasmani Copello da kampanyaya destek verdi.

Çaykur Rizesporlu futbolculardan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen futbolcular, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulunuyor.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların Türk Kızılay ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla ailelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürüttüğü belirtildi.

Yabancı oyuncuların da gıda yardımına destek olduğunun ifade edildiği açıklamada, takım kaptanlarından Abdullah Durak'ın Türk Kızılay aracılığıyla 100 ailenin 2 aylık gıda ihtiyacını karşılayacağı kaydedildi.

[Abdullah Durak]

Forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ın "Ben de bin ailemizin erzak ihtiyacını karşılıyorum. Böyle günleri yardımlaşarak atlatacağız." mesajı verdiğinin belirtildiği açıklamada, Tunuslu Montasar Talbi'nin 30, takım kaptanlarından Orhan Ovacıklı'nın ise 40 ailenin 2 ay boyunca erzak ihtiyacını karşılayacağı aktarıldı.

Gurbetçi oyuncu Atakan Akkaynak'ın da katıldığı kampanyaya çok sayıda kişinin destek verdiği ifade edildi.

Öte yandan yeşil-mavili oyuncuların, sosyal medya hesaplarından başka takımlardaki futbolcu arkadaşlarını da yardım kampanyasına davet ettiği görüldü.

Göztepeli Serdar ve Soner'den örnek davranış

Koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle tüm maçların ertelenmesinin ardından Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin iki deneyimli futbolcusu Soner Aydoğdu ve Serdar Gürler örnek bir davranışa imza attı.

İki oyuncu maddi olarak sıkıntı yaşayan bin aileye erzak yardımında bulunacaklarını açıkladı.

"Bu zor süreçte ben elimden gelenin fazlasını yapmaya hazırım. İhtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılamaya hazırım" dedi. Soner, sosyal medyadan takım arkadaşı Serdar'ı da etikleyip, "Sen de var mısın?"

[Fotoğraf: DHA]

Serdar da, Soner'in mesajına cevap verdi.

"Bu anlamlı davetini kabul ediyorum. Bu zor süreçte ben de elimden geleni yapacağım. Güzel düşüncene beni de davet ettiğin için teşekkür ediyorum. Ben de ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyaçlarını karşılayacağım."

[Fotoğraf: DHA]

Galatasaraylı futbolculardan koronavirüs yardımı

Galatasaraylu futbolcular Selçuk İnan, Şener Özbayraklı ve Ahmet Çalık, koronavirüs salgını sebebiyle Sancaktepe'de bulunan bir hastaneye izolasyon ve yatak yardımında bulundu.

[Fotoğraf: İHA]

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcuları Selçuk İnan, Şener Özbayraklı ve Ahmet Çalık'ın Şehit İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulacak yoğun bakım ünitesine yatak, izalasyon ve malzeme desteğinde bulunacağı öğrenildi.

[Fotoğraf: İHA]

Selçuk Şahin'den anlamlı destek

Koronavirüs salgını sebebiyle futbolcular arasında başlatılan yardım kampanyasına Bursasporlu deneyimli oyuncu Selçuk Şahin de katıldı.

Yeşil beyazlı takımın kaptanı Selçuk Şahin, İtalya’nın AS Roma Kulübü’nde forma giyen genç oyuncu Mert Çetin’in çağrısına kayıtsız kalmayarak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Mert Çetin, anlamlı davetine bende katılıyorum kardeşim. Seve seve 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum. Bu zor günlerden geçerken birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var” dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Sivassporlu Fatih Aksoy’dan 35 aileye gıda yardımı

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor forması giyen genç oyuncu Fatih Aksoy, 35 aileye 2 aylık erzak yardımında bulunacak.

Ünlü şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’i arayarak 35 aileye yardım etmek istediğini bildiren başarılı defans, ailelerin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.

[Fotoğraf: İHA]

Sivassporlu Emre Kılınç’tan 70 aileye gıda yardımı

Demir Grup Sivassporlu futbolcu Emre Kılınç, 70 ailenin 2 aylık gıda paketini karşılamak istediğini açıkladı.

Birçok ailenin ekonomik olarak da mağdur olduğu bu süreçte, başta ünlü sanatçı Haluk Levent olmak üzere topluma mâl olmuş kişiler dar gelirli ailelere yardım kampanyası düzenliyor.

[Fotoğraf: İHA]

Ünlü şarkıcı Haluk Levent sosyal medya hesabından, "Sivasspor’dan Emre Kılınç aradı. 'Dayanışma günleri' kapsamında tam 70 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti. Teşekkürler Emre Kılınç. Cansın!" paylaşımında bulundu.

Serik Belediyesporlu futbolculardan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Serik Belediyespor'da futbolcular, yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınıyla mücadelede ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

Futbolcular Burçin Yüksel, Erdi Taşkent ve Güven Güneri önderliğinde başlatılan organizasyona, takım arkadaşları da destek verdi.

Oyuncular, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında evden çıkmalarına kısıtlama getirilen ihtiyaç sahibi ailelere 100 koli gıda yardımı yaptı.

Muhtar ve imamlardan ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerini öğrenen futbolcular, malzemeleri kendileri götürdü.

"Evde kal Türkiye" çağrısında bulunan futbolcular, her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini, herkesin çevresinde bulunan ihtiyaç sahiplerine el uzatmasının önemli olduğunu belirtti.