Dünyada tüm spor organizasyonları gibi Formula 1 de koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadı. Sporcular ve takımlar ilk yarış için Avustralya'ya gitse de FIA, tehlikeli olduğu gerekçesiyle yarışı iptal etti.

Salgının büyümesiyle iptaller de ardı ardına geldi. Tam 8 grand prix iptal edildi. Yeni takvime göre sezon, 14 Haziran'da Kanada Grand Prix ile başlayacak.

Ancak takımların ve yetkililerin yeni önerileri de değerlendiriliyor. Ferrari'nin takım patronu Mattia Binotto, Sky Sports İtalya'ya yaptığı açıklamada, "Bence her zaman uyguladığımız kuralları esnetebiliriz. Sezon Ocak ayına kadar sürerse takvim de rahatlayabilir." dedi.

F1'de sezon, 29 Kasım'da Abu Dhabi Grand Prix ile sona erecekti. Ancak Binotto'nun önerisiyle yeni bri takvim ortaya çıkabilir.

Tüm spor dallarında olduğu gibi Formula 1'de de tarihte hiç görülmeyen yollara gidilebilir. Bir iddiaya göre yetkililer, 3 gün olan yarış hafta sonunu 2 güne düşürecek ve sezon devam ederken zaman kazanmak için çalışacak.