Türkiye Judo Federasyonu tarafından başlatılan "Judoyla spora başla" projesi kapsamında okullarında spora yönlendirilen ardından Haliliye Belediyesi desteğiyle düzenlenen kursa katılan dezavantajlı çocukların hayatı sporla değişti.

Ailelerine yardım etmek için çeşitli işlerde çırak olarak çalışan yaşları 10-12 arasında değişen 10 çocuk, yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından geçen ay Afyonkarahisar'da düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Devteşti Mahallesindeki Haliliye Belediyesinin Spor ve Yaşam Merkezi'nde çalışmalarına devam eden ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi seçmelerine gitmeye hak kazanan Şanlıurfalı judocular, ay-yıldızlı formayla başarılar hedefliyor.

[Fotoğraf: AA]

Antrenör Durna: Sporcularımız çok disiplinli çalışıyor

Judo Antrenörü İbrahim Halil Durna, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için onları judo sporuna yönlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Durna, çocuklara kendilerini savunmayı öğreterek hayata en iyi şekilde hazırlamaya çalıştıklarını anlattı.

"Judo felsefesi olan bir spor. Türkiye Judo Federasyonu tarafından başlatılan 'Judoyla spora başla' projesiyle özellikle kenar mahallerde yaşayan çocuklarımızı judoyla tanıştırıyoruz. Bu kapsamda Haliliye Belediyesinin desteğiyle de yaklaşık 10 ay önce kurs düzenledi. Kursumuza katılan çocuklar, kısa sürede bölgesel ve Türkiye şampiyonasında önemli başarılar kazandı. Geçen ay katıldığımız Türkiye şampiyonasında gümüş ve bronz madalyalar kazandık. Çocuklarımız Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne gitmeye hak kazandı. Bu bizi çok mutlu etti."

[Fotoğraf: AA]

Durna, çocukların judonun yanı sıra bazı mesleklerde çırak olarak çalışarak ailelerine destek olmaya çalıştığın aktardı.

"Sporcularımın çoğu ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları, kimisi marangozda, kimisi kasapta, kimisi fırında kimisi de ailesiyle fıstık toplamaya gidiyor. Çocuklarımız çok başarılı ve yetenekli. Ayrıca kendimize özel bir stil geliştirdik. Bu stil sayesinde çocuklarımız dereceler yaptı. Sporcularımız çok disiplinli çalışıyor. Hedefimiz ay-yıldızlı formayla önemli başarılar yakalamak. Bunun için çok çalışıyoruz. Sporcumuz Ahmet Beşaltı önümüzdeki ay Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na katılacak. Orada ülkemizi ay-yıldızlı formayla temsil edecek."

Murat: Ülkemi temsil etmek istiyorum

Daha önce 38 kiloda okullararası Türkiye şampiyonluğu bulunan 13 yaşındaki Murat Polat da judonun yanı sıra inşaatlarda çalışan babasına yardım ettiğini söyledi.

Murat Polat, judoyla hayatının değiştiğini belirtti.

"Küçükken judo yapmaya başladım. Judo çok zor bir spor ve bir o kadarda güzel. Önemli olan kendimi savunmayı ve kendime güvenmeyi öğrendim. Katıldığım müsabakaların çoğunda dereceler yaptım. En son 42 kilogramda Türkiye şampiyonasında 3. oldum. Çok çalışıyorum, haftada 2-3 gün antrenmanlarımı yapıyorum. İlerde ay-yıldızlı formayla ülkemi temsil etmek istiyorum. İnşallah hayallerime kavuşurum."

[Fotoğraf: AA]

Türkiye üçüncüsü 13 yaşındaki Ahmet Can Çarkçı da minibüs sürücüsü olan babasının yanında muavinlik yaptığı anlattı.

"Hafta içi gelip judo yapıyorum. Antrenmanlarımı kaçırmamaya çalışıyorum. Hayalim önce Avrupa daha sonra dünya şampiyonasında ülkemi temsil etmek."