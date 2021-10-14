Kulübün başkanı ve teknik direktörü Mustafa Bebe, 6 yıl önce bıraktığı takımın başına tekrar geçmesi için sezon başında teklifte bulunulduğunu ve bu teklifi kabul ederek yeniden takıma döndüğünü anlattı.

Bebe, 2020-2021 sezonunda salgından dolayı aksaklıklar yaşanmasına rağmen 1. Lig'e yükselmeyi başardıklarını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Bebe, amaçlarının alt yapıdan gelen genç sporcuların kendi takımlarında başarılı olmaları ve milli takımlara seçilmelerini sağlamak olduğunu aktardı.

"Bu seneki hedefimiz inşallah öncelikle 1. Lig'de kalmak sonra da destek bulursak Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. 2020-2021 sezonunda hem ampute hem işitme engelliler takımını aynı anda çalıştırdım. Çok şükür ampute takımımız Eyyübiye Belediyespor'u Süper Lig'e, İşitme Engelliler Futbol Takımı'nı ise 1. Lig'e çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu konuda bana destek olan oyuncu ve antrenör arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onların destekleriyle başarıyı yakalamak kolay oldu. Geçen sezon 3 oyuncumuz genç milli takım aday kadrosuna seçildi, inşallah bu sezon daha çok oyuncumuzun milli takımlara gitmesini bekliyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Kentimi temsil etmek istiyorum"

Oyunculardan Mahmut Can ise 4 yıl önce katıldığı takımla başarıyı yakalamanın sevincini yaşadığını anlattı.

20 yaşındaki Mahmut, son sezon takım olarak 1. Lig'e çıkmak için mücadele ettiklerini ve bunu başardıklarını belirtti.

"Benim bir hedefim vardı, önce takımımda başarılı olmak sonra da genç milli takıma seçilmekti. Çok şükür hedeflerime ulaşmayı başardım. Genç milli takıma seçildim ama salgından dolayı kampa çağrılmadık. Bu sene inşallah milli takım kampına katılıp kentimi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bu sezon çalışmalarımız çok iyi gidiyor. İnşallah başarılı olup Süper Lig'e yükselmek istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Eski oyunculardan takımın 2. Başkanı Mustafa Tanrıverdi de uzun yıllar işitme engelli takımlarda kaleci olarak görev yaptığını söyledi.

Daha sonra 1992 yılında bu takımı kurduğunu aktaran Tanrıverdi, işitme engellerin başarılı olmaları için çaba harcadığını belirtti.