Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Nuri Asan Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor'un ligin 2. yarısında önemli bir ivme yakaladığını belirtti.

Eroğlu, ligde 19 maçta yenilmezlik serisi elde ettiklerini vurguladı.

"Her zaman söylediğim gibi başarılı olduğumuz sürece, kazandığımız sürece hedefe ulaşmamız daha kolay olacak. Hafta sonu Pendikspor ile karşılaşacağız. Takım olarak baktığınızda ligin iyi futbol oynayan, yukarıya doğru tırmanmaya çalışan bir takım. Özellikle bu ligde en alt sıradaki bir takım dahi en üst sıradaki bir takıma karşı bir direnç koyabiliyor, kazanma veya kaybetmeme adına bir oyun oynayabiliyor. Biz de kendi sahamızda önemli bir istatistik yakaladık. Bu maça da kazanmak için çıkacağız. Kazandığımız takdirde tabii ki önemli, artı bir avantaj sağlayacağız."

Eroğlu, Samsunspor'un güçlü bir takım olduğuna dikkat çekti.

"Bugünlere kolay gelmedik. Çok çalıştık, gerçekten 19 maçlık bir seri yakaladık. Bu bizim için çok değerlidir. Bu başarıyla birlikte sahada güçlü bir takım, bütün istatistiklerde ön planda bir takım ortaya çıkardık. Hücum anlamında, savunma anlamında çok iyiyiz. Bu başarımız bizi bugünlere getirdi. Doğru ve planlı çalışma ile doğru sistem bize başarıyı getirdi."

Eroğlu, ligde 60 puanla lider olduklarını dile getirdi.

"Şampiyon olmak için net bir puan söyleyemem çünkü rakiplerimiz de kazanıyor. Ama şampiyonluk için 75 puanın bize yeteceğine düşünüyorum. Ancak bu futbol, ne olacağını bilemeyiz. Onun için biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ligde geriye kalan bir 6 maçımız var. 4 maçımız içeride, 2 maçımız deplasmanda. Yani kazandığımız takdirde bu ivmemizi, bu istikrarımızı devam ettirdiğimiz takdirde zaten hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum."