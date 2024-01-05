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Spor
AA 05.01.2024 16:20

Samsunspor ve Fatih Karagümrük Süper Lig’de ilk kez karşılaşacak

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. İki ekip ligde ilk kez karşılaşacak.

Samsunspor ve Fatih Karagümrük Süper Lig’de ilk kez karşılaşacak

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Emre Kargın yönetecek.

Samsunspor, ligin son 2 haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalırken, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenildi.

Ligde topladığı 15 puanla 18. sırada yer alan Samsun ekibi, puan cetvelinde hemen üstünde bulunan VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Samsun ekibinde Afrika Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımında bulunan Nanu ve Kingsley Schindler, eşi hasta olduğu için izinli olan Mickael Tırpan ile sakatlığı devam eden Gaetan Laura, bu maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan sakatlıkları geçen Zeki Yavru, Youssef Ait Benasser ve Taylan Antalyalı'nın durumu maç saatinde belli olacak.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. 17 puanı olan kırmızı-siyahlı takım, 17. sırada yer alıyor.

Süper Lig’de ilk kez karşılaşacaklar

Süper Lig’de ilk kez birbirlerine rakip olacak olan iki ekip daha önce 2. Lig ve Türkiye Kupası’nda 7 kez karşı karşıya geldi.

İki takım en son 28 Ocak 2015 tarihinde Türkiye Kupası’nda karşılaştı. İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Samsunspor 3-0 kazandı.

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Samsunspor Fatih Karagümrük Süper Lig
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