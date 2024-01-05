Başakşehir Adana Demirspor'u konuk edecek

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak.

Ligde oynadığı 17 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 19 puanla 14. sırada yer alıyor.

17 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor ise 27 puanla 6. sırada bulunuyor.

Opoku ve Ba ceza sınırında

Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören RAMS Başakşehirli Jerome Opoku ve Ousseynou Ba, ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki futbolcu, Adana Demirspor karşılaşmasında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Başakşehir ile Adana Demirspor 5. randevuda

İki ekip lig tarihinde 5. kez karşılaşacak. Geride kalan 4 maçın 3’ünü turuncu-lacivertliler kazanırken 1 kez de Adana temsilcisi sahadan galip ayrıldı.

İki takım, Süper Lig tarihindeki ilk maçını 1 Kasım 2021 tarihinde Başakşehir’de oynarken, söz konusu müsabakayı ev sahibi 2-1 kazandı.

Adana Demirspor’un rakibine karşı tek galibiyeti ise 19 Mart 2022’de oynanan maçta 2-1’lik skorla geldi. Geçtiğimiz sezon oynanan 2 maçta ise galip bitiren taraf Başakşehir oldu.

Başakşehir iç sahada 5 maçtır yenilmiyor

Başakşehir, Süper Lig’de oynadığı son 5 iç saha maçında yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmaların 4’ünü kazanırken 1 müsabaka ise berabere sona erdi.

Boz Baykuşlar, son iç saha yenilgisini eylül ayında oynanan maçta Galatasaray’a karşı aldı. Sonrasında Gaziantep FK, Pendikspor, Hatayspor ve Sivasspor’u mağlup eden Başakşehir, MKE Ankaragücü maçından ise beraberlikle ayrıldı.

Adana Demirspor’un deplasmanda yüzü gülmüyor

Başakşehir’in iç sahadaki serisine karşın Adana Demirspor ise bu sezon deplasmanlarda galibiyetle tanışamadı. Mavi-lacivertliler, İstanbulspor ile birlikte dış sahada hiç galibiyeti olmayan iki takımdan biri olarak yer alıyor.

Bu sezon 8 deplasman maçı oynayan Adana Demirspor, bu mücadelelerde 3 kez mağlup olurken, 5 kez de berabere kaldı.