Rizespor Hatayspor ile karşılaşacak

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde son hafta deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Rize temsilcisi, 26 puanla 7. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da ülkesinin milli takım kampındaki Alikulov ile sakatlığı bulunan Sinan Osmanoğlu, kadroda yer alamayacak. Sakatlıktan çıkan ve takımla çalışmalara başlayan Macar stoper Attila Mocsi'nin ise kadroda yer alması bekleniyor.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra maç saatini bekleyecek.

Ligde çıktığı 17 karşılaşmada 19 puan toplayan ve haftaya 13. sırada giren Hatayspor , oynadığı müsabakalarda kalesinde 24 gol görürken, rakip fileleri 25 kez havalandırdı.

Rizespor ile 5. Hatayspor randevuda

İki takım bugüne kadar 4 defa karşılaştı. Bu karşılaşmalarda iki takım da birer kez galip geldi. Geriye kalan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Rizespor, Hatayspor’un kalesinde 3 gol kaydederken, Hatayspor ise 4 gol attı.