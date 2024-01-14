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Spor
TRT HABER/AA 14.01.2024 15:09

Samsunspor Sivasspor'u ağırlıyor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

Samsunspor Sivasspor'u ağırlıyor

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Burak Şeker yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz... 

Samsunspor Sivasspor'u ağırlıyor

Samsunspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Olivier Ntcham, Nanu ve Kingsley Schindler, eşi hasta olduğu için izinli olan Mickael Tırpan ile sakatlığı devam eden Gaetan Laura, EMS Yapı Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.

Ligde geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip ise 25 puan topladı.

Süper Lig'de üçer sarı kart gören defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, bu karşılaşma öncesi kart ceza sınırında bulunuyor.

Sivasspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Clinton N'Jie ve Ahmed Musa, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı

Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Suat Güz

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