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Spor
AA 21.10.2023 14:23

Samsunspor Başakşehir'i ağırlayacak

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında 22 Ekim Pazar günü RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

Samsunspor Başakşehir'i ağırlayacak

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Ligde ertelenen İstanbulspor maçı dışında oynadığı 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 de beraberlik alan Samsunspor, 1 puanla son sırada bulunuyor.

Peş peşe alınan mağlubiyetler sonrasında teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran ve Alman teknik direktör Marcus Gisdol'u takımın başına getiren kırmızı-beyazlılar, RAMS Başakşehir karşısına ilk galibiyetini almak için çıkacak.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Rick Van Drongelen ve Marc Bola maç kadrosuna dahil edilirken, sakatlığı devam eden Taylan Antalyalı ise Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Ligde oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir ise 7 puanla 15. sırada bulunuyor.

Başakşehir'de tek eksik

RAMS Başakşehir'de bu mücadele öncesinde tek eksik sakatlığı süren kaleci Muhammed Şengezer.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları geçen Serdar Gürler ve Leo Duarte bu mücadelede forma giyebilecek.

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