Çok Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 21.10.2023 13:31

F1'de pole pozisyonu Leclerc'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. ayağı ABD Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

F1'de pole pozisyonu Leclerc'in
[Fotograf: AA]

Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında, 1 dakika 34.723 saniyelik derece elde eden Leclerc, ilk cebin sahibi oldu.

Monakolu sürücünün 0.130 saniye arkasındaki Lando Norris (McLaren) ikinciliği, pisti 0.139 saniye daha yavaş turlayan Lewis Hamilton (Mercedes) ise üçüncülüğü elde etti.

Sprint turlarının yarın TSİ 01.00'de atılacağı ABD Grand Prix'sinde yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de koşulacak.

Organizasyonda, şampiyonluk adayı Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 14, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

ETİKETLER
Formula 1
Sıradaki Haber
Formula 1'de sıradaki durak: ABD
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:58
Pakistan'da eski Başbakan Şerif 4 yıl sonra ülkeye döndü
14:50
İsrail ordusu: Gazze'ye yakıt girmeyecek
14:29
Erzincan’da kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi
14:23
İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki 20 hastaneyi boşaltılması için uyardı
14:32
Konya'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
14:17
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 9 cami tamamen yıkıldı
Ardahan'da tarihi mağaraların bulunduğu Harosman Kanyonu turizme kazandırılacak
Ardahan'da tarihi mağaraların bulunduğu Harosman Kanyonu turizme kazandırılacak
FOTO FOKUS
İsrail sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor
İsrail sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ