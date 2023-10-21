Fenerbahçe Hatayspor ile 7. randevuda

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadelede kozlarını paylaşacak iki takım, bugüne kadar 1'i Fenerbahçe'nin hükmen galibiyetiyle sonuçlanan 6 maçta karşı karşıya geldi.

Ligde rakibiyle oynadığı karşılaşmaların yalnızca 1'inde sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, kalan 5 maçta ise 3 puana uzanan taraf oldu.

Süper Lig'e ilk kez 2020-2021 sezonunda yükselen Hatayspor, sarı-lacivertli rakibiyle lig tarihinde oynadığı ilk maçında Ülker Stadı'ndan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Bu maçın ardından oynanan lig mücadelelerinin tamamını Fenerbahçe kazandı.

Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ettiği 5 maçta 13 gol kaydederken, kalesinde ise 2 gol gördü.

İki ekip arasında geçen sezonun son haftasında oynanması gereken lig mücadelesi, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Hatayspor'un lige devam edememesi sebebiyle Fenerbahçe'nin 3-0'lık hükmen galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Volkan Demirel dördüncü kez Fenerbahçe'ye rakip olacak

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 17 yıl kaleci olarak formasını giydiği Fenerbahçe'ye karşı teknik direktörlük kariyerinde 3 kez sahaya çıktı.

2021-2022 sezonunda Fatih Karagümrük Teknik Direktörü olarak görev yapan Demirel, kırmızı-siyahlı takımın başında Fenerbahçe'ye rakip olduğu 2 lig maçından 2 beraberlikle ayrıldı. Söz konusu sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmada, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü İsmail Kartal yapıyordu.

Geçen sezon Hatayspor'un başında eski takımı Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda boy gösteren Demirel, sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrılan taraf oldu.

Volkan Demirel'in çalıştırdığı takımlar, Fenerbahçe'ye karşı 3 maçta 1 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 5 gol gördü.