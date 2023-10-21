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Spor
AA 21.10.2023 09:09

İstanbulspor MKE Ankaragücü ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor, 22 Ekim Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

İstanbulspor MKE Ankaragücü ile karşılaşacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Ligin 4. haftasında Yılport Samsunspor ile yaptığı müsabaka ertelenen İstanbulspor, geride kalan 7 karşılaşmada 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşarken henüz galibiyetle tanışamadı. Sarı-siyahlılar, rakip fileleri 3 kez havalandırırken kalesinde ise 11 gol gördü.

Teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından Galatasaray, Bitexen Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarına Olcay Demir yönetiminde çıkan İstanbulspor, milli arada Hakan Yakın'ı takımın başına getirdi.

Milli aradan önce teknik direktörlüğe Tolunay Kafkas'ın yerine Emre Belözoğlu'nu getiren başkent temsilcisi, yeni çalıştırıcısıyla ilk maçında Mondihome Kayserispor'u 3-0'la geçmişti.

Ligde 9 puanla 12. sırada haftaya giren MKE Ankaragücü, rakibini mağlup ederek bu sezon ilk kez 2'de 2 yapmaya çalışacak.

İki ekip, Süper Lig tarihinde 46 maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde MKE Ankaragücü 19 kez kazanan taraf olurken, 21 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İstanbulspor, 6 maçta 3 puana uzandı.

İki takımın geçen sezon ligde oynanan iki maçından da MKE Ankaragücü galibiyetle ayrılan taraf olmuştu.

Emre Belözoğlu dalya diyecek

MKE Ankaragücü'nün genç çalıştırıcısı Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerindeki 100. sınavını İstanbulspor karşısında verecek.

Belözoğlu, Fenerbahçe'yle 10, Başakşehir'le 88, MKE Ankaragücü'yle de 1 kez teknik direktör olarak görev aldı. Söz konusu 99 maçın 77'sini kaybetmeyen Belözoğlu, bu karşılaşmalarda takımlarıyla 52 galibiyet, 25 beraberlik ve 22 yenilgi yaşadı.

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