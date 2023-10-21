Parçalı Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 21.10.2023 10:11

Lider Fenerbahçe, Hatayspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Lider Fenerbahçe, Hatayspor'u ağırlayacak

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı toplam 16 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftada puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 24 puan ve 17 averajla giriyor.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King ve Emre Mor, önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz tam olarak hazır durumda bulunmayan Cengiz Ünder'in de Hatayspor karşısında oynaması beklenmiyor.

Son 4 maçta gol yemedi

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada kalesini gole kapadı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederken, evinde RAMS Başakşehir'i 4-0 ve Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi.

Samet Akaydın formaya yakın

Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın, Hatayspor karşısında formaya yakın görünüyor.

Sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in yokluğunda sarı-lacivertlilerin kadrosunda Rodrigo Becao, Samet Akaydın ve Alexander Djiku'dan oluşan stoper hattı bulunuyor.

Gana Milli Takımı'na çağrıldığı dönemde sakatlık yaşayan Alexander Djiku'nun riske edilmemesi durumunda, A Milli Takım formasıyla çok etkili bir performansa imza atan Samet Akaydın'ın Hatayspor müsabakasına ilk 11'de çıkması bekleniyor.

ETİKETLER
Fenerbahçe Süper Lig Hatayspor
Sıradaki Haber
Hatayspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:49
Türkiye, Suudi Arabistan'ın "e-vize" sistemine dahil edildi
11:43
Gazze’de 13 günde ölenlerin sayısı, 2014’te 50 gün süren çatışmalarda ölenlerden yüzde 84 fazla
11:42
Arjantin'de halk yarın sandık başına gidiyor
11:39
İsrail güçleri Batı Şeria'da 1050 Filistinliyi gözaltına aldı
11:39
BDDK, Kasa Katılım Bankası'nın iznini iptal etti
11:37
Küresel piyasalar ECB'nin faiz kararına odaklandı
Sis Dağı Yaylası’nda sonbahar
Sis Dağı Yaylası’nda sonbahar
FOTO FOKUS
Refah Sınır kapısı kısmen açıldı
Refah Sınır kapısı kısmen açıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ