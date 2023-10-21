Sivasspor Kasımpaşa'yı konuk edecek

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Topladığı 10 puanla ligde 9. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakat futbolcu bulunmazken kart cezalısı Charis Charisis, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.
Ligde geride kalan 8 karşılaşmada 3'er galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, haftaya 12 puanla 8. sırada girdi.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlılar, milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara öncesinde sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olmuştu.