Çok Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 21.10.2023 14:14

Sivasspor Kasımpaşa'yı konuk edecek

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Sivasspor Kasımpaşa'yı konuk edecek
[Fotoğraf: AA arşiv]

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Topladığı 10 puanla ligde 9. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakat futbolcu bulunmazken kart cezalısı Charis Charisis, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

Ligde geride kalan 8 karşılaşmada 3'er galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, haftaya 12 puanla 8. sırada girdi.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki  lacivert-beyazlılar, milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara öncesinde sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olmuştu.

ETİKETLER
Sivasspor Kasımpaşa Süper Lig
Sıradaki Haber
Denizlispor Iğdır FK ile karşılaşacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:58
Pakistan'da eski Başbakan Şerif 4 yıl sonra ülkeye döndü
14:50
İsrail ordusu: Gazze'ye yakıt girmeyecek
14:29
Erzincan’da kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi
14:23
İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki 20 hastaneyi boşaltılması için uyardı
14:32
Konya'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
14:17
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 9 cami tamamen yıkıldı
Ardahan'da tarihi mağaraların bulunduğu Harosman Kanyonu turizme kazandırılacak
Ardahan'da tarihi mağaraların bulunduğu Harosman Kanyonu turizme kazandırılacak
FOTO FOKUS
İsrail sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor
İsrail sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ