TFF'den yapılan açıklamada, `Spor Toto 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak olan Yılport Samsunspor-Adanaspor A.Ş. maçında yardımcı hakem değişikliği yapıldı. "Yaşanan bir trafik kazası nedeniyle, müsabakada Oğuz Terzi’nin yerine Abdullah Uğur Sarı görevlendirildi" denildi.