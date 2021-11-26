Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 16:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Samsunspor - Adanaspor maçının yardımcı hakeminde değişiklik
[Fotoğraf: AA]
TFF, Yılport Samsunspor - Adanaspor maçının yardımcı hakemi Oğuz Terzi'nin trafik kazası geçirmesi nedeniyle maçta görev alamayacağını duyurdu. Oğuz Terzi yerine Abdullah Uğur Sarı'nın görevlendirildi.
TFF'den yapılan açıklamada, `Spor Toto 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak olan Yılport Samsunspor-Adanaspor A.Ş. maçında yardımcı hakem değişikliği yapıldı. "Yaşanan bir trafik kazası nedeniyle, müsabakada Oğuz Terzi’nin yerine Abdullah Uğur Sarı görevlendirildi" denildi.
Etiketler: Adana Demirspor Samsunspor
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