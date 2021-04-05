UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçları iki önemli karşılaşma ile başlıyor.

Real Madrid ile Liverpool 2018'ten sonra ilk kez karşılaşacak

Real Madrid ile Liverpool, İspanyol ekibinin 3-1 kazandığı 2018 finalinden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşılaşacak.

Real Madrid Şampiyonlar Ligi eleme turları ilk ayağında çıktığı son dokuz maçın sekizini kazandı.

Başkent temsilcisi La Liga'da da Atletico Madrid'in üç puan gerisinde şampiyonluk yarışı veriyor. Liverpool İspanyol ekibine rakip olduğu son üç Şampiyonlar Ligi maçını kaybetti.

Devler Ligi'nin çeyrek final aşamasında çıktığı son beş maçı kazanan Jürgen Klopp, bu galibiyetlerin dördünü Liverpool'un başında aldı.

Geçtiğimiz sezon 30 yıllık bir aranın ardından şampiyonluk yaşayan İngiliz ekibi ligde geçen sezonu mumla aratıyor.

Manchester City, Borussia Dortmund'u ağırlayacak

Günün diğer maçında Manchester City, Borussia Dortmund'u ağırlıyor. İki takım arasındaki tek eşleşme 2012-2013 grup aşamasında gerçekleşmiş ve Alman ekibi bir galibiyet, bir de beraberlik almıştı.

Devler Ligi'nde 7 maçtır kaybetmeyen Borussia Dortmund Bundesliga'yı ise beklentilerin altında geçirerek 5. sırada yer alıyor.

Pep Guardiola ile çıktığı beş Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının dördünü kaybeden Manchester City, son üç sezonda da turnuvaya bu aşamada veda etti.

Ligde ise bu sezon çok iyi bir performans gösteren City en yakın rakibinin 14 puan önünde liderliğini sürdürüyor.