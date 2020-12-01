Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası bugün başlayacak. İşte günün programı...
Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında 5. hafta karşılaşmaları, bugün ve yarın oynanacak.
Temsilcimiz Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki 5. maçında 2 Aralık Çarşamba günü saat 20.55'te Almanya'nın Leipzig takımını konuk edecek.
Ligde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Bugün
20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Salzburg (Avusturya)
20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Inter (İtalya)
23.00 Olympique Marsilya (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Porto (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda)
23.00 Atalanta (İtalya) - Midtjylland (Danimarka)
2 Aralık Çarşamba
20.55 Krasnodar (Rusya) - Rennes (Fransa)
20.55 Medipol Başakşehir - Leipzig (Almanya)
23.00 Sevilla (İspanya) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Lazio (İtalya)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Zenit (Rusya)
23.00 Juventus (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Barcelona (İspanya)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)
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