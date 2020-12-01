Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir'in rakibi Leipzig İstanbul'da
[Fotoğraf: AA]
Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında 2 Aralık Çarşamba günü karşılaşacağı Almanya temsilcisi Leipzig, İstanbul'a geldi.
Özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafile, pasaport işlemlerinin ardından havalimanından ayrıldı.
Kafilede yer alan Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'e yolcular ve çalışanlar yakın ilgi gösterdi.
Leipzig'in Dış Hatlar Geliş Terminali'nden çıkışı sırasında geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.
Etiketler: Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi
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