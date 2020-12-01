Takım menajeri Mesut Yılmaz, oyuncular, teknik kadro ve destek kadrolarındaki çalışanların Covid-19 PCR testinden geçirildiğini belirtti.

6 oyuncunun yanı sıra, kendisinin de aralarında bulunduğu teknik kadrodaki 4 kişinin test sonucunun pozitif sonuçlandığını ifade eden Yılmaz, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu, karantinada bulunduklarını kaydetti.

Yılmaz, yarınki BOTAŞ ve 6 Aralık'taki Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini aktardı.