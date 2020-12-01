Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay Büyükşehir Belediyespor'da 10 kişi pozitif çıktı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor'da 6'sı oyuncu 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Takım menajeri Mesut Yılmaz, oyuncular, teknik kadro ve destek kadrolarındaki çalışanların Covid-19 PCR testinden geçirildiğini belirtti.
6 oyuncunun yanı sıra, kendisinin de aralarında bulunduğu teknik kadrodaki 4 kişinin test sonucunun pozitif sonuçlandığını ifade eden Yılmaz, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu, karantinada bulunduklarını kaydetti.
Yılmaz, yarınki BOTAŞ ve 6 Aralık'taki Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini aktardı.
Etiketler: Koronavirüs
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