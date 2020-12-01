Türk Telekom Stadı'nda bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, GSYİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve ödül alan basın mensupları katıldı.

Başkan Cengiz, ödül töreni öncesinde 55 başvuru arasından seçilen 12 fotoğraftan oluşturulan sergiyi gezdi.

Törende Anadolu Ajansı (AA), fotoğraf kategorisinde iki ödüle layık görüldü. AA'dan kıdemli foto muhabiri Salih Zeki Fazlıoğlu ve foto muhabir Serhat Çağdaş'a mansiyon ödülü verildi.

Yarışmada Milli Gazete'den Uğur Şenpire birinci olurken Sözcü gazetesinden Hüseyin Çağlar ikinci, Fanatik gazetesinden Murat Akbaş üçüncülük ödülüne layık görüldü. Ayrıca Hürriyet gazetesinden Adem Kabayel, Galatasaray Kulübü medya ekibinden Ali Kemertaş, Önder Gülen ve Fatma Erdoğan, DepoPhotos'tan Mahmut Burak Bürkük, Sabah gazetesinden Mustafa Nacar ile Milli Gazete'den Uğur Şenpire mansiyon ödülü elde etti.

Video dalında ise ilk üç sırayı GS TV'den Erkan Gökçe, Ozan Moroğlu ve Ali Zenler aldı.