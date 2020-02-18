Haber Giriş: Kaynak: İHA
Şampiyonlar Ligi final topunda İstanbul detayı
[Fotoğraf: İHA]
UEFA, İstanbul'da düzenlenecek olan 2020 Şampiyonlar Ligi Finali'nde kullanılacak olan topu resmi internet sitesinden tanıttı.
30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalin resmi maç topunda İstanbul temaları göze çarpıyor.
[Fotoğraf: İHA]
Topun tasarımın merkezinde Doğu ve Batı'yı birleştiren İstanbul Boğazı yer alıyor.
[Fotoğraf: İHA]
UEFA'nın resmi sitesinden yayımlanan fotoğraflarda final topunun, şampiyonluğa ulaşan takımın müzesine götüreceği kupayla birlikte Atatürk Olimpiyat Stadı ve Haliç'te çekilmiş görselleri bulunuyor.
[Fotoğraf: İHA]
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