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Spor
İHA 13.07.2023 11:10

Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda ilk maçlar sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda 15 karşılaşma oynandı.

Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda ilk maçlar sona erdi
[Fotograf: AA]

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi’nde 1. Eleme Turu ilk maçları sona erdi.

Söz konusu turun ilk ayağı salı günü 10, çarşamba günü ise 5 karşılaşma ile tamamlandı.

Kupaya 2. eleme turundan başlayacak olan Galatasaray’ın rakibinin belli olacağı eşleşmenin ilk maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile Kuzey Makedonya ekibi Struga Trim karşı karşıya geldiği mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda haftanın toplu sonuçları şöyle:

11 Temmuz Salı

Urartu 0-0 Zrinjski

Lincoln Red 1-2 Karabağ

Zalgiris 0-0 Struga

Hamrun 0-4 Maccabi Haifa

Ljubljana 2-1 Valmeria

Rakow 1-0 Flora

Ballkani 2-0 Ludogorets

Klaksvik 0-0 Ferencvaros

Partizani 1-1 Bate Borisov

Shamrock 0-1 Breidablik

12 Temmuz Çarşamba

Astana 1-0 Dinamo Tiflis

Helsinki 1-0 Larne

Hacken 3-1 TNS

Farul Cons 1-0 Sheriff

Bratislava 1-1 Swift

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