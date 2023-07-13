Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda ilk maçlar sona erdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi’nde 1. Eleme Turu ilk maçları sona erdi.
Söz konusu turun ilk ayağı salı günü 10, çarşamba günü ise 5 karşılaşma ile tamamlandı.
Kupaya 2. eleme turundan başlayacak olan Galatasaray’ın rakibinin belli olacağı eşleşmenin ilk maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile Kuzey Makedonya ekibi Struga Trim karşı karşıya geldiği mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda haftanın toplu sonuçları şöyle:
11 Temmuz Salı
Urartu 0-0 Zrinjski
Lincoln Red 1-2 Karabağ
Zalgiris 0-0 Struga
Hamrun 0-4 Maccabi Haifa
Ljubljana 2-1 Valmeria
Rakow 1-0 Flora
Ballkani 2-0 Ludogorets
Klaksvik 0-0 Ferencvaros
Partizani 1-1 Bate Borisov
Shamrock 0-1 Breidablik
12 Temmuz Çarşamba
Astana 1-0 Dinamo Tiflis
Helsinki 1-0 Larne
Hacken 3-1 TNS
Farul Cons 1-0 Sheriff
Bratislava 1-1 Swift